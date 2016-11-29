"Рошен" не претендуватиме на приміщення у "Театрі на Подолі" - художній керівник
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Компанія "Рошен" не претендуватиме на розміщення магазину в будівлі "Театру на Подолі", повідомив художній керівник театру Віталій Малахов, передає кореспондент УНН.
"У договорі чітко прописано, що по завершенню будівництва "Рошен" не претендує на жодний квадратний метр", - сказав Віталій Малахов.
Він підкреслив, що "Театр на Подолі" буде переданий на баланс міста, а в самій будівлі не буде магазинів "Рошен".
"Тут буде невеликий магазин з книгами, невеликий буфет, реклама, продаватимуться квитки, стоятимуть столи для того, щоб можна було випити каву", - уточнив В.Малахов.
Нагадаємо, у Києві презентували реставрований "Театр на Подолі".