"Рошен" не претендуватиме на приміщення у "Театрі на Подолі" - художній керівник

"У договорі чітко прописано, що по завершенню будівництва "Рошен" не претендує на жодний квадратний метр", - сказав Віталій Малахов.

Він підкреслив, що "Театр на Подолі" буде переданий на баланс міста, а в самій будівлі не буде магазинів "Рошен".

"Тут буде невеликий магазин з книгами, невеликий буфет, реклама, продаватимуться квитки, стоятимуть столи для того, щоб можна було випити каву", - уточнив В.Малахов.

Нагадаємо, у Києві презентували реставрований "Театр на Подолі".