"Рошен" не будет претендовать на помещение в "Театре на Подоле" - художественный руководитель

"В договоре четко прописано, что по завершению строительства "Рошен" не претендует ни на один квадратный метр", - сказал Виталий Малахов.

Он подчеркнул, что "Театр на Подоле" будет передан на баланс города, а в самой постройке не будет магазинов "Рошен".

"Здесь будет небольшой магазин с книгами, небольшой буфет, будут реклама продаваться билеты, будут стоять столы для того, чтобы можно было выпить кофе", - уточнил В.Малахов.