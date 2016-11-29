"Рошен" не будет претендовать на помещение в "Театре на Подоле" - художественный руководитель
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Компания "Рошен" не будет претендовать на размещение магазина в здании "Театра на Подоле", сообщил художественный руководитель театра Виталий Малахов, передает корреспондент УНН.
"В договоре четко прописано, что по завершению строительства "Рошен" не претендует ни на один квадратный метр", - сказал Виталий Малахов.
Он подчеркнул, что "Театр на Подоле" будет передан на баланс города, а в самой постройке не будет магазинов "Рошен".
"Здесь будет небольшой магазин с книгами, небольшой буфет, будут реклама продаваться билеты, будут стоять столы для того, чтобы можно было выпить кофе", - уточнил В.Малахов.