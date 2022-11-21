"росенергоатом" обмежує МАГАТЕ у доступі до об'єктів Запорізької АЕС після обстрілів - ЗМІ

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що понад десяток вибухів сколихнули атомну станцію ввечері в суботу та в неділю.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив, що той, хто відкрив артилерійський вогонь по Запорізькій атомній електростанції, "грав з вогнем", тоді як його команда готувалася оглянути її в понеділок на предмет пошкоджень після обстрілів на вихідних.

"Команда планує провести оцінку в понеділок, сказав Гроссі, але російський оператор атомної енергетики "росенергоатом" заявив, що будуть обмеження на те, що команда може перевірити", - відзначає видання.

"Якщо вони захочуть оглянути об'єкт, який не має жодного стосунку до ядерної безпеки, у доступі буде відмовлено", - заявив державному росЗМІ радник генерального директора "росенергоатому" Ренат Карчаа.

Доповнення

Внаслідок ранкових обстрілів російськими військами Запорізької АЕС 20 листопада було виведене з ладу обладнання, необхідне для запуску 5-го і 6-го енергоблоків, які постачають електроенергію на потреби України.