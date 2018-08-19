Роналду зламав ніс воротарю у дебютній грі за "Ювентус" в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Туринський "Ювентус" здобув перемогу над "К'єво" в матчі першого туру нового сезону італійської Серії А, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.
У дебюті зустрічі на 3-й хвилині Самі Хедіра вивів чинного чемпіона вперед. У кінці першого тайму Маріуш Стемпіньскі зрівняв рахунок, а на 56-й хвилині Емануеле Джаккеріні забив другий гол "К'єво", реалізувавши пенальті. На 75-й хвилині "Ювентус" відігрався завдяки автоголу Матті Бані. У компенсований арбітром час Федеріко Бернардескі приніс "старій синьйорі" виграш.
Примітно, що увесь поєдинок на полі провів зірковий новачок "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який взяв участь в неприємній ситуації на останніх хвилинах зустрічі. Португалець вступив в верхову боротьбу за м'яч, зіткнувшись з воротарем суперників Стефано Соррентіно. Гравець "К'єво" втратив свідомість, а після матчу був доставлений в лікарню, де йому був діагностований перелом носа і підозрою на черепно-мозкову травму.
Нагадаємо, що Роналду забивав один гол за тувинців в рамках товариської зустрічі.