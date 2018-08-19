Роналду зламав ніс воротарю у дебютній грі за "Ювентус" в Серії А

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 12678 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 28823 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 43976 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 54515 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 87495 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68909 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80560 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94660 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87627 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 182717 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
58%
Популярнi новини

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 7846 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 6796 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 10909 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 6188 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 11316 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 43977 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 182717 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337902 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 271958 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382127 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 4092 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 6258 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 54516 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19463 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24613 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Роналду зламав ніс воротарю у дебютній грі за "Ювентус" в Серії А

Київ • УНН

 • 16446 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Туринський "Ювентус" здобув перемогу над "К'єво" в матчі першого туру нового сезону італійської Серії А, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.

Роналду зламав ніс воротарю у дебютній грі за "Ювентус" в Серії А

У дебюті зустрічі на 3-й хвилині Самі Хедіра вивів чинного чемпіона вперед. У кінці першого тайму Маріуш Стемпіньскі зрівняв рахунок, а на 56-й хвилині Емануеле Джаккеріні забив другий гол "К'єво", реалізувавши пенальті. На 75-й хвилині "Ювентус" відігрався завдяки автоголу Матті Бані. У компенсований арбітром час Федеріко Бернардескі приніс "старій синьйорі" виграш.

Примітно, що увесь поєдинок на полі провів зірковий новачок "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який взяв участь в неприємній ситуації на останніх хвилинах зустрічі. Португалець вступив в верхову боротьбу за м'яч, зіткнувшись з воротарем суперників Стефано Соррентіно. Гравець "К'єво" втратив свідомість, а після матчу був доставлений в лікарню, де йому був діагностований перелом носа і підозрою на черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, що Роналду забивав один гол за тувинців в рамках товариської зустрічі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,996.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,657.64