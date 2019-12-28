Роналду розповів про головний трофей в своєму житті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Нападник туринського “Ювентуса” і збірної Португалії Кріштіану Роналду назвав трофей, який для нього став головним у житті, передає УНН з посиланням на сайт “Goal.com”.
На думку португальця звитяга на ЧЄ-2016 стала для нього найвищим досягненням в кар’єрі, якщо враховувати завойовані титули.
“Титул чемпіона Європи з Португалією — для мене найважливіший. У той неймовірний, незабутній вечір я плакав, сміявся, мучився, кричав і напився. Я зараз не жартую. Після матчу, під час святкування, я випив келих шампанського — і тут же сп’янів. Взагалі-то я не п’ю, але цей день був настільки особливим”, — зізнався Роналду.
Додамо, Роналду є п’ятиразовим володарем “Золотого м’яча”, п’ятикратним переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Англії, Іспанії та Італії.