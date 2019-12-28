Роналду рассказал о главном трофее в своей жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Нападающий туринского “Ювентуса” и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал трофей, который для него стал главным в жизни, передает УНН со ссылкой на сайт “Goal.com”.
По мнению португальца победа на ЧЕ-2016 стала для него высшим достижением в карьере, если учитывать завоеванные титулы.
“Титул чемпиона Европы с Португалией — для меня самый важный. В тот невероятный, незабываемый вечер я плакал, смеялся, мучился, кричал и напился. Я сейчас не шучу. После матча, во время празднования, я выпил бокал шампанского — и тут же опьянел. Вообще-то я не пью, но этот день был настолько особенным”, — признался Роналду.
Добавим, Роналду является пятикратным обладателем “Золотого мяча”, пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии, Испании и Италии.