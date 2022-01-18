Роналду отримав спецнагороду ФІФА за світовий рекорд із голів за збірну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Знаменитий на весь світ португальський футболіст Кріштіану Роналду став володарем спеціальної нагороди The Best від Міжнародної федерації футболу (FIFA). Він отримав приз за світовий рекорд із голів у складі національної команди. Про це повідомляється на офіційному сайті FIFA, пише УНН.
Цитата:
“Отримати спеціальну нагороду від FIFA – це величезна честь та величезний привілей. Той факт, що така авторитетна організація назвала мене найкращим бомбардиром на рівні збірних, є для мене вершиною особистих досягнень у складі національної команди моєї улюбленої країни.
Тепер я маю конвертувати цю нагороду в додаткове пальне та мотивацію, щоб допомогти у досягненні цілей "Манчестер Юнайтед", з яким ми возз'єдналися, та збірній Португалії, якій належить зіграти у стикових матчах за право виходу на чемпіонат світу в Катарі. Ми всі разом можемо продовжувати писати цю дивовижну історію”, - прокоментував спортсмен у своєму Instagram.
Деталі
У четвертому турі відбіркового турніру ЧС-2022 Португалія обіграла Ірландію 2:1. Тоді Роналду оформив дубль та довів кількість м'ячів за збірну до 111. За цим показником він обійшов попереднього рекордсмена іранця Алі Даєї (109).
На церемонії вручення нагород FIFA найкращим гравцем 2021 року названо Роберта Левандовського з "Баварії".
Довідково
Кріштіану Роналду грає за збірну Португалії з 2003 року і провів 184 матчі. Він виграв чемпіонат Європи-2016 та Лігу націй-2019, а також забрав срібло Євро-2004, бронзу Кубка конфедерацій-2017 та Євро-2012.
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