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Роналду не врятував "Манчестер Юнайтед" від вильоту з плей-офф Ліги чемпіонів

Роналду не врятував "Манчестер Юнайтед" від вильоту з плей-офф Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 177562 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Англійський "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" приймав мадридський "Атлетіко" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

Першим цього вечора забив представник "Атлетіко" Жоау Фелікс, однак Маркос Льоренте, який віддавав йому передачу, робив це з офсайду. Але до кінця тайму нулі на табло не збереглися. Жоау Фелікс п'ятою відправив у вільну зону Антуана Грізманна, який чудово навісив на Ренана Лоді, який відкрив рахунок ударом з другого поверху. Після перерви підопічні Ральфа Рангніка підняли темп і майже зрівняли рахунок, але Джейдон Санчо з вигідної позиції запустив м'яч вище. Рафаель Варан після навісу Алекса Теллеса зі штрафного бив, здавалося, напевно, проте Облак із ударом упорався. "Атлетіко" зосередився на обороні та довів справу до перемоги, не давши також відзначитися і володарю низки рекордів турніру Кріштіану Роналду.

Як наслідок 1:0 і 1:1 (в першій грі) вивели до чвертьфінального етапу саме "Червоних дияволів".

Відзначимо, "Манчестер Юнайтед" здобув лише дві перемоги у 15 останніх матчах плей-офф Ліги чемпіонів (9 поразок).

Доповнення

"Атлетіко" перервав безвиграшну серію із п'яти матчів Ліги чемпіонів проти англійських клубів (4 поразки).

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