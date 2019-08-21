Роналду назвав можливі терміни завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Нападник туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду припустив, що міг би завершити професійну спортивну кар'єру вже за підсумком нинішнього сезону, повідомляє УНН з посиланням на видання Goal.
"Можливо, я завершу кар'єру наступного року, але також можу грати до 40-41. Я завжди кажу про те, що треба насолоджуватись моментом. Це величезний подарунок, і я продовжую насолоджуватися", - наголосив 35-річний гравець.
Попередньої кампанії Роналду в Серії А забив 21 гол в 31 баталії.
Додамо, на рахунку досвідченого португальця п'ять перемог в Лізі чемпіонів, три в чемпіонаті Англії, дві – в чемпіонаті Іспанії, один раз – в чемпіонаті Італії. Також чотири рази він ставав володарем Клубного чемпіонату світу, по разу - Суперкубка УЄФА і Кубка Італії, та п'ять завойованих "Золотих м'ячів".
Нагадаємо, Роналду та Мессі потрапили до числа претендентів на звання кращого футболіста світу.