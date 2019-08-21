Роналду назвал возможные сроки завершения карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду предположил, что мог бы завершить профессиональную спортивную карьеру уже по итогам нынешнего сезона, сообщает УНН со ссылкой на издание Goal.
"Возможно, я завершу карьеру в следующем году, но также могу играть до 40-41. Я всегда говорю о том, что надо наслаждаться моментом. Это огромный подарок, и я продолжаю наслаждаться", - отметил 35-летний игрок.
Во время предыдущей кампании Роналду в Серии А забил 21 гол в 31 баталии.
Добавим, на счету опытного португальца пять побед в Лиге чемпионов, три в чемпионате Англии, две - в чемпионате Испании, один раз - в чемпионате Италии. Также четыре раза он становился обладателем Клубного чемпионата мира, по разу - Суперкубка УЕФА и Кубка Италии, и пять завоеванных "Золотых мячей".
Напомним, Роналду и Месси попали в число претендентов на звание лучшего футболиста мира.