Ромська спільнота страждає від етнічного профайлінгу з боку правоохоронців в Україні - Денісова

"У 2019 році Офісом Омбудсмана було перевірено 26 об’єктів моніторингу. За результатами моніторингу встановлено, що роми залишаються однією з найбільш вразливих груп суспільства, яка зазнає системної дискримінації у сфері доступу до освітніх і медичних послуг, працевлаштування, документування, забезпечення житлом, реєстрації місця проживання тощо. А та стратегія, яка, нібито, є щодо захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини – це просто декларативний документ, який не спрямований на досягнення конкретних результатів", - зазначила Денісова.

Омбудсман наголосила, що правоохоронні органи "продовжують затримувати та допитувати ромів без об'єктивних на те причин", здійснюють несанкціоновані обшуки в оселях у місцях їх компактного проживання, що є "яскравим проявом етнічного профайлінгу з боку правоохоронних органів".

Як повідомлялося раніше в УНН, у Раді Європи заявили, що Україна не виправила дискримінаційні норми законодавства.