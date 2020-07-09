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Ромська спільнота страждає від етнічного профайлінгу з боку правоохоронців в Україні - Денісова

Ромська спільнота страждає від етнічного профайлінгу з боку правоохоронців в Україні - Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова вважає, що роми залишаються однією з найбільш вразливіших верств суспільства, які піддаються етнічному профайлінгу з боку правоохоронних органів. Про це повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмана України, інформує УНН.

"У 2019 році Офісом Омбудсмана було перевірено 26 об’єктів моніторингу. За результатами моніторингу встановлено, що роми залишаються однією з найбільш вразливих груп суспільства, яка зазнає системної дискримінації у сфері доступу до освітніх і медичних послуг, працевлаштування, документування, забезпечення житлом, реєстрації місця проживання тощо. А та стратегія, яка, нібито, є щодо захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини – це просто декларативний документ, який не спрямований на досягнення конкретних результатів", - зазначила Денісова.

Омбудсман наголосила, що правоохоронні органи "продовжують затримувати та допитувати ромів без об'єктивних на те причин", здійснюють несанкціоновані обшуки в оселях у місцях їх компактного проживання, що є "яскравим проявом етнічного профайлінгу з боку правоохоронних органів".

Як повідомлялося раніше в УНН, у Раді Європи заявили, що Україна не виправила дискримінаційні норми законодавства.

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