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"Рома" розгромила "Барселону" та пробилася до півфіналу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 14350 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. “Рома” сенсаційно вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів, забивши три м’ячі у ворота “Барселони” на домашній арені “Олімпіко”, передає УНН.

Швидкий гол допоміг римлянам поступово досягти мети. На 6-й хвилині Де Россі дальнім пасом закинув м’яч за спини Альби і Умтіті, де Едін Джеко розібрався в ситуації та пробив кіпера Тер Штегена — 1:0. Гості відповіли дальнім ударом з небезпечної дистанції зі штрафної у виконанні Мессі — ігровий снаряд пролетів вище воріт.

У другому таймі Піке звалив у власній карній зоні Джеко, а пенальті реалізував Де Россі попри те, що Тер Штеген вгадав напрямок м’яча. В заключній десятихвилинці Ундер навісив з кутового на ближню стійку, де Манолас виграв боротьбу у Семеду та переправив ігровий снаряд у сітку — 3:0.

Таким чином, завдяки голу на виїзді (4:1) до 1/2 фіналу пробивається саме італійський клуб

Варто відзначити, що “Барселона” потерпіла лише другої поразки в останніх 49 поєдинках.

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