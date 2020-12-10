Родині вбитого у Португалії українця виплатять компенсацію - МЗС

“Я був на зв’язку з португальским колегою щодо вбивства у березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові та дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання”, — написав Кулеба.

Мова йде про сорокарічного Ігоря Гоменюка, який помер в березні в слідчому ізоляторі аеропорту. Працівники прикордонної служби затримали його після відмови в вильоті з країни. Як повідомляла агенція Reuters, троє співробітників імміграційної служби були звинувачені у вбивстві після смертельного побиття Гоменюка телескопічною дубинкою після того, як чоловік почав “хвилюватися” через своє затримання.

“Злочин, скоєний проти громадянина України, не був одиничною подією”, — заявив глава португальського відділення Amnesty International Педру Нето, додавши, що мали місце і інші випадки жорстокого поводження з іноземцями, які прибувають до Португалії.

Лише в грудні, через декілька місяців після цього інциденту, глава прикордонної служби Португалії звільнилась зі своєї посади.