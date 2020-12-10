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Семье убитого в Португалии украинца выплатят компенсацию - МИД

Семье убитого в Португалии украинца выплатят компенсацию - МИД

Киев  •  УНН

 • 13853 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Правительство Португалии выплатит компенсации семье убитого в аэропорту Лиссабона украинца Игоря Гоменюка. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Я был на связи с португальским коллегой по поводу убийства в марте нашего гражданина Игоря Гоменюка, настаивал на справедливости. Сегодня правительство Португалии решило выплатить компенсации вдове и детям. Ожидаю, что по итогам расследования суд установит виновным должное наказание”, — написал Кулеба.

Речь идет про сорокалетнего Игоря Гоменюка, который умер в марте в следственном изоляторе аэропорта. Работники пограничной службы задержали его после отказа в вылете из страны. Как сообщало агентство Reuters, трое сотрудников иммиграционной службы были обвинены в убийстве после смертельного избиения Гоменюка телескопической дубинкой после того, как мужчина начал “волноваться” из-за своего задержания.

“Преступление, совершенное против гражданина Украины, не было единичным событием”, — заявил глава португальского отделения Amnesty International Педру Нето, добавив, что имели место и другие случаи жестокого обращения с иностранцами, которые прибывают в Португалию.

Только в декабре, спустя несколько месяцев после этого инцидента, глава пограничной службы Португалии уволилась со своей должности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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