Семье убитого в Португалии украинца выплатят компенсацию - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Правительство Португалии выплатит компенсации семье убитого в аэропорту Лиссабона украинца Игоря Гоменюка. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
“Я был на связи с португальским коллегой по поводу убийства в марте нашего гражданина Игоря Гоменюка, настаивал на справедливости. Сегодня правительство Португалии решило выплатить компенсации вдове и детям. Ожидаю, что по итогам расследования суд установит виновным должное наказание”, — написал Кулеба.
Речь идет про сорокалетнего Игоря Гоменюка, который умер в марте в следственном изоляторе аэропорта. Работники пограничной службы задержали его после отказа в вылете из страны. Как сообщало агентство Reuters, трое сотрудников иммиграционной службы были обвинены в убийстве после смертельного избиения Гоменюка телескопической дубинкой после того, как мужчина начал “волноваться” из-за своего задержания.
“Преступление, совершенное против гражданина Украины, не было единичным событием”, — заявил глава португальского отделения Amnesty International Педру Нето, добавив, что имели место и другие случаи жестокого обращения с иностранцами, которые прибывают в Португалию.
Только в декабре, спустя несколько месяцев после этого инцидента, глава пограничной службы Португалии уволилась со своей должности.