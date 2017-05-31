Робота тролейбусів маршрутів №№ 7 та 93Н влітку зміниться
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Через реконструкцію транспортного вузла на перетині просп. Перемоги та вул. Данила Щербаківського з 1 червня до 24 серпня 2017 року вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 7 та 93Н. Про це передає УНН з посиланням на комунальне підприємство "Київпастранс".
"У зв’язку з проведенням робіт з реконструкції транспортного вузла на перетині просп. Перемоги та вул. Данила Щербаківського з 1 червня до 24 серпня 2017 року вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 7 та 93Н", - йдеться у повідомленні.
Так роботу тролейбусів маршруту № 7 організовано в напрямку вул. Чорнобильська по трасі: ст.м. “Шулявська” — просп. Перемоги — вул. Данила Щербаківського — розворот на Інтернаціональній площі — вул. Данила Щербаківського — просп. Перемоги — вул. Чорнобильська — вул. Ірпінська.
Роботу тролейбусів маршруту № 93Н організовано в напрямку вул. Чорнобильської від ст.м. “Площа Льва Толстого” до просп. Перемоги за діючим маршрутом, далі — вул. Данила Щербаківського (розворот на Інтернаціональній площі) — вул. Данила Щербаківського — просп. Перемоги — просп. Академіка Палладіна — бульв. Академіка Вернадського — вул. Академіка Єфремова — вул. Чорнобильська — вул. Ірпінська.
Додатково внесено зміни у трасу слідування при здійсненні виїздів та заїздів тролейбусів маршрутів №№ 39 та 41 з ТРЕД № 2.
Як повідомляв УНН 31 травня, влітку закриють рух на шляхопроводі біля станції метро “Нивки”.