Работа троллейбусов маршрутов №№ 7 и 93Н летом изменится
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Из-за реконструкции транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского с 1-го июня по 24-ое августа 2017 года вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 7 и 93Н. Об этом передает УНН со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевпастранс".
"В связи с проведением работ по реконструкции транспортного узла на пересечении пр. Победы и ул. Данила Щербаковского с 1-го июня по 24-ое августа 2017 года вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 7 и 93Н", - говорится в сообщении.
Так работу троллейбусов маршрута № 7 организовано в направлении ул. Чернобыльской по трассе: ст "Шулявская" - просп. Победы - ул. Данила Щербаковского - разворот на Интернациональной площади - ул. Данила Щербаковского - просп. Победы - ул. Чернобыльская - ул. Ирпенская.
Работу троллейбусов маршрута № 93Н организовано в направлении ул. Чернобыльской от ст.м. "Площадь Льва Толстого" до просп. Победы по действующему маршруту, далее - ул. Данила Щербаковского (разворот на Интернациональной площади) - ул. Данила Щербаковского - просп. Победы - просп. Академика Палладина - бул. Академика Вернадского - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская - ул. Ирпенская.
Дополнительно внесены изменения в трассу следования при осуществлении выездов и заездов троллейбусов маршрутов №№ 39 и 41 из ТРЕД № 2.
Как сообщал УНН 31 мая, летом закроют движение на путепроводе возле станции метро "Нивки".