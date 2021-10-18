Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів

Деталі

Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, на вулицях Вадима Гетьмана, Великій Васильківській, Олени Теліги, В’ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, Семена Скляренка та на Кайсаровій.

Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Кирилівською, Вишгородською та Новою.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Соборності.

Рух на мостах Дарницькому, Патона, Північному — ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро та Південному помітне незначне ускладнення в напрямку правого берега.

Доповнення

В Україну з початку цього тижня йде похолодання - удень вже 18-19 жовтня температура впаде на 3-5 градусів.