Рабочая неделя в столице началась с пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. По состоянию на 8:10 понедельника, 18 октября, на дорогах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы, на улицах Вадима Гетьмана, Большой Васильковской, Елены Телиги, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, Семена Скляренко и на Кайсарова.
Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Кирилловской, Вышгородской и Новой.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Соборности.
Движение на мостах Дарницком, Патона, Северном - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро и Южном заметно незначительное осложнение в направлении правого берега.
Дополнение
В Украине с начала этой недели идет похолодание - днем уже 18-19 октября температура упадет на 3-5 градусов.