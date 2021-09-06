Робочий тиждень у столиці розпочався із заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Станом на 8:10 понеділка, 6 вересня, на дорогах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, на вулицях Дегтярівській, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, В’ячеслава Чорновола.
Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Кирилівською, Стеценка, Івана Виговського та на Чоколівському бульварі.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Соборності. Також затори утворилися на вулицях Березняківській, Іжевській.
Рух на мостах Патона, Дарницькому, Північному — ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро та Південному можна проїхати вільно.
Доповнення
На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 13-18°, у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.