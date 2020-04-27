Робочий тиждень у Києві розпочався з незначних заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Станом на 8:15 на декількох вулицях та мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, Великій Окружній дорозі, вулиці Олени Теліги, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Боричів Тік, бульварі Дружби Народів.
На лівому березі незначні затори є на проспекті Миколи Бажана, Броварському проспекті, вулиці Гната Хоткевича, проспекті Романа Шухевича.
Рух Північним мостом, мостом Метро, мостом Патона та Південним мостом ускладнено в сторону правого берега. Дарницьким мостом можна проїхати вільно.
Нагадаємо, ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 21,02 долара за барель.