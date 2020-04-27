Рабочая неделя в Киеве началась с незначительных пробок

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 4908 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 11018 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 50650 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 92906 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104078 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129974 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129995 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174383 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122097 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Рабочая неделя в Киеве началась с незначительных пробок

Рабочая неделя в Киеве началась с незначительных пробок

Киев  •  УНН

 • 14579 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По состоянию на 8:15 на нескольких улицах и мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, пробки наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, Большой Окружной дороге, улице Елены Телиги, улице Набережно-Крещатицкая, улицы Боричев Ток, бульваре Дружбы Народов.

На левом берегу незначительные пробки есть на проспекте Николая Бажана, Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, проспекте Романа Шухевича.

Движение Северным мостом, мостом Метро, мост Патона и Южным мостом затруднено в сторону правого берега. Дарницким мостом можно проехать свободно.

Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 21,02 доллара за баррель.

Украинские Национальные Новости

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