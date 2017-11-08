Робочі групи щодо Донбасу не зустрічатимуться цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Цього тижня не буде зустрічі робочих груп Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
"Цього тижня мінські робочі групи не зустрічаються. Запорєбрік і покоренные "народы Донбаса" святкують в угарі 100-річчя революції, приймають одне одного в піонери і інші жовтенята", - написала І.Геращенко.
Також вона повідомила, що російська сторона відмовилась надати своїх експертів до механізму з пошуку зниклих безвісти.
"Робить вигляд, що її громадян немає на Донбасі і нічого не робить, аби її затримані українцями кадрові військові повернулися додому", - зазначила вона.
Нагадаємо, українська сторона у Мінську наголосила на необхідності комплексу безпекових питань, зокрема повернення до лінії розмежування, встановленої Меморандумом в 2014 році.