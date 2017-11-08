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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 32880 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Рабочие группы по Донбассу не будут встречаться на этой неделе

Рабочие группы по Донбассу не будут встречаться на этой неделе

Киев  •  УНН

 • 8031 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. На этой неделе не будет встречи рабочих групп Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"На этой неделе минские рабочие группы не встречаются. Запоребрик и покоренные "народы Донбасса" празднуют в угаре 100-летие революции, принимают друг друга в пионеры и другие октябрята", - написала И.Геращенко.

Также она сообщила, что российская сторона отказалась предоставить своих экспертов к механизму по поиску пропавших без вести.

"Делает вид, что ее граждан нет на Донбассе и ничего не делает, чтобы ее задержанные украинцами кадровые военные вернулись домой", - отметила она.

Напомним, украинская сторона в Минске подчеркнула необходимость комплекса вопросов безопасности, в частности возвращение к линии разграничения, установленной Меморандумом в 2014 году.

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