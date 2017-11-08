Рабочие группы по Донбассу не будут встречаться на этой неделе

"На этой неделе минские рабочие группы не встречаются. Запоребрик и покоренные "народы Донбасса" празднуют в угаре 100-летие революции, принимают друг друга в пионеры и другие октябрята", - написала И.Геращенко.

Также она сообщила, что российская сторона отказалась предоставить своих экспертов к механизму по поиску пропавших без вести.

"Делает вид, что ее граждан нет на Донбассе и ничего не делает, чтобы ее задержанные украинцами кадровые военные вернулись домой", - отметила она.

Напомним, украинская сторона в Минске подчеркнула необходимость комплекса вопросов безопасности, в частности возвращение к линии разграничения, установленной Меморандумом в 2014 году.