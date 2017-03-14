Робоча група напрацьовує законопроект про тимчасово окуповані території - А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Створена у Верховній Раді робоча група напрацьовує законопроект про тимчасово окуповані території. Про це в коментарі журналістам повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“У Верховній Раді була створена робоча група, і вона вже протягом 2-3 тижнів напрацьовує той законопроект (про тимчасово окуповані території - ред.), який міг би бути прийнятий в залі. Якщо буде позитивне рішення, то це, звичайно, відкриє шлях і можливість ставити його в порядок денний”, — відповів він, на запитання журналістів, коли парламент визначиться з законом про тимчасово окуповані території.
За словами спікера, коли такий законопроект буде напрацьований і щодо нього буде висновок профільного комітету, відповідний документ буде включено до порядку денного.
А.Парубій також зауважив, що розробляються ініціативи щодо роботи російських банків.
“Напрацьовується робочою групою певна ініціатива. І я думаю, що ми досить швидко і ефективно будемо це питання теж вирішувати”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, законопроект про окуповані території спричинить припинення співпраці з МВФ.