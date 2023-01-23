Робимо добрі справи разом: благодійний фонд "Сергія Цюпка" доставив гуманітарну допомогу мешканцям модульного містечка у Бородянці

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За цей час представники фонду налагодили відносини з представниками органів місцевого самоврядування, встигли ознайомитися з проблемами та потребами мешканців населених пунктів, які були зруйновані ворогом, зокрема й тих, які знайшли тут прихисток.

Представники благодійного фонду “Сергія Цюпка” завітали до модульного містечка в Бородянці з гуманітарною місією. Продуктові набори, солодощі та засоби гігієни загалом отримали 100 пенсіонерів та малозабезпечених громадян. Напередодні передали сім’ям з дітьми, що мешкають у селі Озера, солодкі подаруночки.

“Допомагати та підтримувати людей — наш обов’язок. Люди повинні щоденно відчувати підтримку”, — зазначив керівник благодійного фонду Сергій Цюпко.