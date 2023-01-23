Делаем добрые дела вместе: благотворительный фонд "Сергея Цюпка" доставил гуманитарную помощь жителям модульного городка в Бородянке

Детали

За это время представители фонда наладили отношения с представителями органов местного самоуправления, успели ознакомиться с проблемами и потребностями жителей населенных пунктов, которые были разрушены врагом, в том числе и нашедших здесь убежище.

Представители благотворительного фонда “Сергея Цюпка” посетили модульный городок в Бородянке с гуманитарной миссией. Продуктовые наборы, сладости и средства гигиены получили 100 пенсионеров и малообеспеченных граждан. Накануне передали семьям с детьми, проживающими в селе Озера, сладкие подарочки.

“Помогать и поддерживать людей — наша обязанность. Люди должны ежедневно ощущать поддержку”, — отметил руководитель благотворительного фонда Сергей Цюпко.