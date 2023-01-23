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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Делаем добрые дела вместе: благотворительный фонд "Сергея Цюпка" доставил гуманитарную помощь жителям модульного городка в Бородянке

Киев • УНН

 • 1680973 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В условиях войны представители благотворительного фонда “Сергея Цюпка” продолжают заботиться о гражданах, пострадавших от военной агрессии российской федерации, потерявших свои дома и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, передает УНН.

Делаем добрые дела вместе: благотворительный фонд "Сергея Цюпка" доставил гуманитарную помощь жителям модульного городка в Бородянке

Детали

За это время представители фонда наладили отношения с представителями органов местного самоуправления, успели ознакомиться с проблемами и потребностями жителей населенных пунктов, которые были разрушены врагом, в том числе и нашедших здесь убежище.

Представители благотворительного фонда “Сергея Цюпка” посетили модульный городок в Бородянке с гуманитарной миссией. Продуктовые наборы, сладости и средства гигиены получили 100 пенсионеров и малообеспеченных граждан. Накануне передали семьям с детьми, проживающими в селе Озера, сладкие подарочки.

“Помогать и поддерживать людей — наша обязанность. Люди должны ежедневно ощущать поддержку”, — отметил руководитель благотворительного фонда Сергей Цюпко.

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