Делаем добрые дела вместе: благотворительный фонд "Сергея Цюпка" доставил гуманитарную помощь жителям модульного городка в Бородянке
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В условиях войны представители благотворительного фонда “Сергея Цюпка” продолжают заботиться о гражданах, пострадавших от военной агрессии российской федерации, потерявших свои дома и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, передает УНН.
Детали
За это время представители фонда наладили отношения с представителями органов местного самоуправления, успели ознакомиться с проблемами и потребностями жителей населенных пунктов, которые были разрушены врагом, в том числе и нашедших здесь убежище.
Представители благотворительного фонда “Сергея Цюпка” посетили модульный городок в Бородянке с гуманитарной миссией. Продуктовые наборы, сладости и средства гигиены получили 100 пенсионеров и малообеспеченных граждан. Накануне передали семьям с детьми, проживающими в селе Озера, сладкие подарочки.
“Помогать и поддерживать людей — наша обязанность. Люди должны ежедневно ощущать поддержку”, — отметил руководитель благотворительного фонда Сергей Цюпко.