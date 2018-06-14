Роббі Вільямс здивував росіян непристойним жестом під час відкриття ЧС-2018

Вільямс виступив на стадіоні "Лужники" в Москві перед першим матчем ЧС-2018 між Росією і Саудівською Аравією. Він заспівав кілька пісень, в тому числі Rock DJ.



У церемонії відкриття чемпіонату взяв участь президент Росії Володимир Путін.

Раніше, громадські організації Східного партнерства підтримали політичний бойкот ЧС в Росії. Члени Керівного комітету закликали інститути ЄС і уряди європейських країн усіма можливими законними засобами тиснути на Росію з вимогою задовольнити вимогу Олега Сенцова і відпустити на волю українських громадян, що містяться в російських в'язницях з політичних звинувачення.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав журналістам 15 країн і двох частково визнаних держутворень, глави яких відвідають церемонію відкриття чемпіонату світу з футболу 14 червня на стадіоні "Лужники" в Москві.



Як повідомляв УНН, можливий бойкот чемпіонату світу з футболу, який завтра стартує в Росії, став символічним жестом невеликого кола світових лідерів. Долучилися, зокрема, частково Великобританія, Ісландія, Австралія, Польща. При цьому не виключили відвідування мундіалю при певних обставинах канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Закликати до бойкоту ЧС-2018 може і Європарламент.