Різанина у столичному тролейбусі: є постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У столичному тролейбусі під час руху почалася бійка, яка потім переросла у різанину, передає УНН із посиланням на повідомлення очевидців.
За словами очевидців, бійка почалась, коли тролейбус слідував по вулиці Мала Житомирська.
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"Під час різанини одного чоловіка поранили", розповіли очевидці, додавши, що бачили кров на руках та обличчі.
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Поліцію та "швидку" викликав водій тролейбуса. Наразі рух зупинено.