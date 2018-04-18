Резня в столичном троллейбусе: есть пострадавший

По словам очевидцев, драка началась, когда троллейбус следовал по улице Малая Житомирская.

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"Во время резни одного человека ранили", - рассказали очевидцы, добавив, что видели кровь на руках и лице.

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Полицию и "скорую" вызвал водитель троллейбуса. Сейчас движение остановлено.