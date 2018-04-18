Резня в столичном троллейбусе: есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В столичном троллейбусе во время движения началась драка, которая затем переросла в поножовщину, передает УНН со ссылкой на сообщения очевидцев.
По словам очевидцев, драка началась, когда троллейбус следовал по улице Малая Житомирская.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина из ревности убил коллегу своей жены
"Во время резни одного человека ранили", - рассказали очевидцы, добавив, что видели кровь на руках и лице.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На столичной Троещине произошла массовая драка в троллейбусе
Полицию и "скорую" вызвал водитель троллейбуса. Сейчас движение остановлено.