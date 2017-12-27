Рівненська АЕС вимкне перший енергоблок для ремонту
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 27 грудня. УНН. Енергоблок №1 Рівненської АЕС планується вивести на планово-попереджувальний ремонт 30 грудня. Про це повідомляє прес-центр Рівненської АЕС, передає УНН.
Відключення від енергомережі енергоблоку №1 РАЕС (ВВЕР-440) здійснюється за графіком для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 39 календарних діб.
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Під час ремонту проводитимуться регламентні роботи на основному обладнанні, а саме:
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- середній ремонт реактора;
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- поточний та капітальний ремонти турбоагрегатів;
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- середні ремонти турбогенераторів;
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- поточні та капітальні ремонти парогенераторів;
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- капітальні, середні та поточні ремонти головних циркуляційних насосів;
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- ремонт обладнання усіх трьох каналів системи безпеки;
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- поточний ремонт компенсатора тиску;
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- поточні ремонти блочних трансформаторів.
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