Рівень заторів в Києві вже досяг 6 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Києві рівень заторів перед вихідними вже оцінюється в 6 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Майдан Незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа”, “Поштова площа” та інші.
Затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони), вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Володимирська, Хрещатик, Олени Теліги (в бік метро “Дорогожичі”), бульварах Лесі Українки та Дружби Народів (в бік Печерського моста), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Також, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського (в районі Совських озер), вулицях Січових Стрільців, Дніпровській набережній, Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Луговій та Набережно-Рибальскій (в бік Подолу), Кільцевій дорозі та вулиці Вадима Гетьмана. Крім того, вулиці Саперно-Слобідська (в бік Південного мосту), Кільцевій дорозі та Дніпровській набережній.
Наразі рух на всіх мостах здійснюється без перешкод.
Нагадаємо, і Києві на Виноградорі водій автомобіля “Газель” збив у дворі будинку дитину.