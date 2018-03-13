Рівень вечірніх заторів в столиці досяг 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Києві рівень вечірніх заторів досяг позначки в 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух здебільшого ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, “Либідська”, “Палац Україна”, “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа, “Поштова площа” та інші.
Крім того, затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони), Степана Бандери та Романа Шухевича (в бік Троєщини) вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварах Лесі Українки та Дружби Народів, на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал), Набережному шосе, Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Крім того, затори утворилися на вулиці Саперно-Слобідська (в бік Південного моста), проспекті Валерія Лобановського, вулицях Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій
Також, затори є на вулиці Саперно-Слобідська (в бік Південного мосту), проспекті Соборності, Семена Скляренка, Богатирська та інших.
Наразі рух ускладнений на Південному, Гаванському та Московському мостах.
Нагадаємо, в Києві був частково обмежений рух автомобілів Північним мостом (Московським) через ремонтні роботи.