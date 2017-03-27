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Рівень смертності від онкозахворювань у США за останні 25 років знизився на 25%

Рівень смертності від онкозахворювань у США за останні 25 років знизився на 25%

Київ • УНН

 • 8621 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Починаючи із 1991 року рівень смертності від раку у США знижується на 1-2% щорічно. Про це йдеться у звіті “Статистика з онкологічних захворювань” за 2017 рік, передає УНН.

За словами лікаря і медичного фахівця Американського товариства онкологічних захворювань в Атланті Отіса Броулі, зниження рівня тютюнопаління та удосконалення технологій ранньої діагностики раку є причиною зниження смертності від онкозахворювань в країні.

"Рівень смертності від раку в США досяг піка у 1991 році, і відтоді знижувався на 1–2 % щорічно. Це складає приблизно 2,1 мільйона запобігань смертей від раку, а також їх спад, що є результатом постійного зниження рівня куріння, удосконалення технологій з раннього виявлення і лікування», – відзначив він.

Нагадаємо, на сьогодні у світі нараховується понад 250 типів раку.

Як повідомляв УНН, за словами головного лікаря МЦ "Клініка Спіженко" А.Шкіряка, Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань.

Також нагадаємо, деякі лікувальні заклади в Україні сьогодні готові запропонувати і жінкам, і чоловікам програми обстеження всього тіла — онкоскринінги, які є моніторингом стану здоров’я та дозволяють лікарям вчасно попереджати певні проблеми у пацієнта.

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