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Уровень смертности от онкозаболеваний в США за последние 25 лет снизился на 25%

Уровень смертности от онкозаболеваний в США за последние 25 лет снизился на 25%

Киев • УНН

 • 8621 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Начиная с 1991 года уровень смертности от рака в США снижается на 1-2% ежегодно. Об этом говорится в отчете "Статистика по онкологическим заболеваниям" за 2017, передает УНН.

По словам врача и медицинского специалиста Американского общества онкологических заболеваний в Атланте Отиса Броули, снижение уровня курения и усовершенствование технологий ранней диагностики рака является причиной снижения смертности от онкозаболеваний в стране.

“Уровень смертности от рака в США достиг пика в 1991 году, и с тех пор снижался на 1-2% ежегодно. Это составляет примерно 2,1 миллиона предупреждений смертей от рака, а также их спад, является результатом постоянного снижения уровня курения, усовершенствование технологий по раннему выявлению и лечению”, — отметил он.

Напомним, сегодня в мире насчитывается более 250 типов рака.

Как сообщал УНН, по словам главного врача МЦ “Клиника Спиженко” А.Шкиряка, Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний.

Также напомним, некоторые лечебные учреждения в Украине сегодня готовы предложить и женщинам, и мужчинам программы обследования всего тела — онкоскрининга, которые являются мониторингом состояния здоровья и позволяют врачам вовремя предупреждать определенные проблемы у пациента.

Украинские Национальные Новости

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