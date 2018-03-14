Рівень ранкових заторів в столиці досяг 7 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Києві рівень ранкових на дорогах заторів досяг позначки в 7 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.
Так, рух здебільшого ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро “Дружби народів”, “Либідська”, “Палац Україна”, “Олімпійська”, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Кловська”, “Майдан незалежності”, “Хрещатик”, “Контрактова площа, “Поштова площа” та інші.
Крім того, затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони), Степана Бандери та Романа Шухевича (в бік Петрівки), Миколи Бажана, Соборності, та Броварському проспектах. Затори є на вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, Богдана Хмельницького, Владимирська, Дарницькому та Харківському шосе, бульварах Лесі Українки та Дружби Народів, на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал), Набережному шосе, Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.
Також, затори утворилися на вулиці Саперно-Слобідська (в бік Південного моста), проспекті Валерія Лобановського, вулицях Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Луговій. Затори є на вулиці Саперно-Слобідська, проспекті Соборності, Семена Скляренка, Богатирська та інших.
Наразі рух ускладнений на усіх столичних мостах.
Нагадаємо, сьогодні у північних, центральних, південних областях, в Карпатах та на Прикарпатті дощ, подекуди з мокрим снігом, у східних областях без опадів, місцями ожеледь.