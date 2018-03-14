Уровень утренних пробок в столице достиг 7 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киеве уровень утренних на дорогах пробок достиг отметки в 7 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение основном затруднен в центральной части Киева, особенно в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь, "Почтовая площадь" и другие.
Кроме того, пробки есть на проспектах Победы (от центра и до цирка в обе стороны), Степана Бандеры и Романа Шухевича (в сторону Петровки), Николая Бажана, Соборности, и Броварском проспектах. Пробки есть на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Дарницком и Харьковском шоссе, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал), Набережном шоссе, Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Также, пробки образовались на улице Саперно-Слободская (в сторону Южного моста), проспекте Валерия Лобановского, улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговой. Пробки есть на улице Саперно-Слободская, проспекте Соборности, Семена Скляренко, Богатырская и других.
Сейчас движение затруднено на всех столичных мостах.
Напомним, сегодня в северных, центральных, южных областях, в Карпатах и Прикарпатье дождь, местами с мокрым снегом, в восточных областях без осадков, местами гололед.