Рішення суду щодо апеляції на виправдувальний вирок у справі заводу "Краян" можна очікувати у вересні – САП

"Справа "Краяна"... ви знаєте, що одеський суд раніше виніс виправдовуваний вирок. Ще минулого року були спроби сторони захисту активно заслухати цю справу в апеляційному суді Одеської області, щоб, скажімо так, "засилити" цей вирок. Але це їм тоді не вдалося зробити. Наразі ця справа є в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Там, наскільки доповідають прокурори, доходить до стадії дебатів. Я думаю, що у вересні ми побачимо рішення вже Апеляційної палати, чи задовольнить, чи не задовольнить нашу апеляційну скаргу", - сказав Холодницький.

Холодницький також зазначив, що стосовно Труханова є декілька справ щодо недекларування, які є в судах й там були оголошені підозри.

"Слідство триває, жодна з цих справ не закрита", - сказав Холодницький.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розпочала розгляд по суті апеляційної скарги на вирок суду, яким мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих визнали невинними у розкраданні 92 млн грн під час закупівлі міською радою будівель заводу "Краян".

Як повідомлялося, керівник САП подав апеляційну скаргу на вирок суду, яким мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих визнали невинними у заволодінні 92 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян".

Нагадаємо, колегія суддів Малиновського районного суду Одеси визнала невинуватим мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих у заволодінні 92 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян".

Також ВАКС розпочав дослідження доказів у справі Труханова 9 грудня 2019 року. Труханов підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях.