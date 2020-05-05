Рішення суду про заочний арешт Януковича дозволить розпочати процедуру екстрадиції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Рішення суду щодо заочного обрання запобіжного західу у вигляді тримання під вартою експрезидента України Віктора Януковича дозволить розпочати процедуру екстрадиції та звернутись за дозволом на спеціальне розслідування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГП.
"Вказане рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно В. Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)",- йдеться в повідомленні.
Як нагадує ОГП, у вказаному кримінальному провадженні розслідуються обставини захоплення Януковичем в період вересня – жовтня 2010 року державної влади шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його владних повноважень, як Президента України. Зокрема ці владні повноваження відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої Законом України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктора Януковича, підозрюваного у справі про узурпацію влади.