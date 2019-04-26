Рішення Путіна щодо паспортів на Донбасі є сигналом новому президенту України - Єльченко

"Спочатку прийняте рішення про припинення постачання російської нафти в Україну, потім рішення про припинення постачання вугілля, а вчора – рішення стосовно паспортів на Донбасі. Я думаю, Путін таким чином посилає сигнал новому президенту України, що є певні умови, які, як він очікує, будуть виконані. Це не спрацює", - відповів Єльченко на питання журналіста про наміри президента РФ щодо України після президентських виборів.



Український дипломат зазначив, що очікує, що Радбез ООН перейде від слів до дій.



"Звичайно, ми ще далеко від такого питання, як санкції проти Росії, але повинні бути принаймні заяви голови Ради Безпеки або заяви для преси”, - відмітив Єльченко.



Він додав, що навіть якщо Росія як постійний представник в РБ ООН заветує рішення, це все одно буде показовою дією з її боку.



"Я вірю, що вето – це також результат", - резюмував Єльченко.



Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.



Як повідомляв УНН, Україна звернулась до Радбезу ООН щодо російських паспортів на Донбасі.



Крім того, Україна закликала офіс Верховного комісара ООН з прав людини належним чином відреагувати на підписання указу президентом РФ Володимиром Путіним про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.