Рішення про екстрадицію екс-лідера Каталонії не прийняли
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Слухання щодо видачі Іспанії колишнього глави Каталонії Карлеса Пучдемона та п’яти екс-членів Женералітата завершилось, проте рішення про екстрадицію так і не було прийняте, передає УНН з посиланням на DW.
Наступне слухання суду перенесене на понеділок, 4 січня, повідомило видання.
Як розповідають деякі місцеві ЗМІ, бельгійський прокурор в ході слухань попросив суд застосувати Європейський ордер на арешт екс-президента.
Як повідомляв УНН, сьогодні колишній каталонський лідер Каталонії прибув в міністерства юстиції Бельгії, де відбулись перші слухання стосовно його видачі Іспанії.