Рішення про екстрадицію екс-лідера Каталонії не прийняли

Наступне слухання суду перенесене на понеділок, 4 січня, повідомило видання.

Як розповідають деякі місцеві ЗМІ, бельгійський прокурор в ході слухань попросив суд застосувати Європейський ордер на арешт екс-президента.

Як повідомляв УНН, сьогодні колишній каталонський лідер Каталонії прибув в міністерства юстиції Бельгії, де відбулись перші слухання стосовно його видачі Іспанії.