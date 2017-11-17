Решение об экстрадиции экс-лидера Каталонии не приняли

Следующее слушание суда перенесено на понедельник, 4 января, сообщило издание.

Как рассказывают некоторые местные СМИ, бельгийский прокурор в ходе слушаний попросил суд применить Европейский ордер на арест экс-президента.

Как сообщал УНН, сегодня бывший каталонский лидер Каталонии прибыл в министерства юстиции Бельгии, где состоялись первые слушания по его выдачи Испании.