Решение об экстрадиции экс-лидера Каталонии не приняли
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Слушания о выдаче Испании бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и пяти экс-членов Женералитата завершилось, однако решение об экстрадиции так и не было принято, передает УНН со ссылкой на DW.
Следующее слушание суда перенесено на понедельник, 4 января, сообщило издание.
Как рассказывают некоторые местные СМИ, бельгийский прокурор в ходе слушаний попросил суд применить Европейский ордер на арест экс-президента.
Как сообщал УНН, сегодня бывший каталонский лидер Каталонии прибыл в министерства юстиции Бельгии, где состоялись первые слушания по его выдачи Испании.