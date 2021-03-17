Рішення Луческу: Суркіс розповів, чому у "Динамо" взимку не відбулися трансфери

Що відомо

Суркіс назвав Луческу ініціатором того, що “біло-сині” не придбали жодного гравця в зимовий період.

Цитата

“Я не хочу забігати наперед. Перед нами стоять завдання, до яких ми рухаємося. Говорити про літню трансферну кампанію я не можу. Взимку багато чого залежало від „Містера“. Селекційна група пропонувала певну кількість футболістів, яких переглядав головний тренер, і прийняв для себе рішення, що якщо робити трансфери, то робити їх улітку. Спокійно, вирішуватиму по кожному футболісту індивідуально, підходить він команді чи ні, зокрема за людськими якостями. Саме тому про літні трансфери поки я не можу говорити”, — наголосив Суркіс.

Нагадаємо

“Динамо” виявило інтерес до підписання румунського півзахисника.