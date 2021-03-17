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21:00 • 39329 просмотра

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Решение Луческу: Суркис рассказал, почему в "Динамо" зимой не состоялись трансферы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис затронул тему трансферной политики, и рассказал, когда главный тренер команды Мирча Луческу усиливать состав, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Что известно

Суркис назвал Луческу инициатором того, что “бело-синие” не приобрели ни одного игрока в зимний период.

Цитата

“Я не хочу забегать вперед. Перед нами стоят задачи, к которым мы движемся. Говорить о летней трансферной кампании я не могу. Зимой многое зависело от „Мистера“. Селекционная группа предлагала определенное количество футболистов, которых просматривал главный тренер, и принял для себя решение, что если делать трансферы, то делать их летом. Спокойно, решать по каждому футболисту индивидуально, подходит он команде или нет, в частности по человеческим качествам. Именно поэтому про летние трансферы пока я не могу говорить”, — подчеркнул Суркис.

Напомним

“Динамо” проявило интерес к подписанию румынского полузащитника.

Украинские Национальные Новости

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