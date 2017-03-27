Ринок скрапленого газу в Україні тінізовано на третину - О.Сіренко

За його словами, ринок скрапленого газу в Україні — ще молодий.

“Тут можна порівняти дані Держкомстату з реальним ринком, тобто скільки в нас виробництва газу плюс імпорт, і те, що дає Держкомстат. Ця організація (Держкомстат - ред.) вона дає дані по роздрібних мережах і ось не вистачає близько 40%. З цих 40% не можна сказати, що весь об’єм — нелегальні продажі. Просто цей ринок ще молодий, і мабуть, не всі подають звітність. Але я гадаю, що десь третина від всього ринку — точно в тіні”, — сказав він.

Експерт пояснив, що почати продаж скрапленого газу, особливо, якщо уникати офіційних дозвільних процедур, можна швидко і недорого.

Обладнання для старту газового бізнесу, зокрема, може коштувати орієнтовно 10 тис. євро.

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“Щоб поставити газовий модуль, потрібно привести до ладу документацію, отримати земельну ділянку землю від міських громад, і закупити обладнання. Якщо є можливість за гроші нівелювати перший етап, тобто швидко або отримати дозволи, чи не отримувати їх взагалі, то на другому етапі там все більш дешевше, ніж для бензинових заправок. Торгівля скрапленим газом не передбачає якихось великих конструкцій, можна просто поставити бочку, колонку і підвести електрику та почати торгувати. Все це коштує по обладнанню, якщо воно ще й не нове, то можна вкластися близько у 10 тис євро. Якщо нове, то цінник може бути у три рази вищий, але це на порядки менше, ніж почати роботи з бензином чи дизпальним”, — зазначив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, в Україні зростатиме попит на скраплений газ. Більше того, аналогічна тенденція спостерігається по всьому світу.

Також нагадаємо, наприкінці минулого року в Україну було імпортовано першу партію спаленого газу з Нідерландів.