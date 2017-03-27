Рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть - А.Сиренко

ukru
08:46 • 49035 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 104663 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 118351 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 133338 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 140546 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 130695 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121693 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106955 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107830 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104025 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 110628 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 108912 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 112867 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 117518 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 114952 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 144588 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 179634 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 187512 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 183194 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 181789 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 125317 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 134289 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 140082 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 139322 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 143281 просмотра
Актуальное
Рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть - А.Сиренко

Рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть - А.Сиренко

Киев • УНН

 • 12002 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Специфика рынка сжиженного газа в Украине в том, что он еще молодой. Также для старта такого бизнеса нужны в разы меньшие инвестиции, чем для продажи того же бензина. Вместе с тем, ориентировочно, треть рынка сжиженного газа сегодня находится в тени. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт, аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

По его словам, рынок сжиженного газа в Украину - еще молодой.

"Здесь можно сравнить данные Госкомстата с реальным рынком, то есть сколько у нас производства газа плюс импорт, и то, что дает Госкомстат. Эта организация (Госкомстат - ред.), она дает данные по розничным сетям и вот не хватает около 40%. Из этих 40% нельзя сказать, что весь объем - нелегальные продажи. Просто этот рынок молодой, и видимо, не все подают отчетность. Но я думаю, что где-то треть от всего рынка - точно в тени ", - сказал он.

Эксперт пояснил, что начать продажи сжиженного газа, особенно, если избегать официальных разрешительных процедур, можно быстро и недорого.

Оборудование для старта газового бизнеса, в частности, может стоить ориентировочно 10 тыс. Евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине появится мобильная лаборатория по проверке качества LPG

"Чтобы поставить газовый модуль, нужно привести в порядок документацию, получить земельный участок от городских общин, и закупить оборудование. Если есть возможность за деньги нивелировать первый этап, то есть быстро или получить разрешения, не получать их вообще, то на втором этапе там все более дешевле, чем для бензиновых заправок. Торговля сжиженным газом не предусматривает каких-то больших конструкций, можно просто поставить бочку, колонку и подвести электричество и начать торговать. Все это стоит по оборудованию, если оно еще и не новое, то можно уложиться около 10 тыс евро. Если новое, то ценник может быть в три раза выше, но это на порядки меньше, чем начать работы с бензином или дизтопливом ", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, в Украине будет расти спрос на сжиженный газ. Более того, аналогичная тенденция наблюдается по всему миру .

Также напомним, в конце прошлого года в Украине было импортировано первую партию сожженного газа из Нидерландов .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы