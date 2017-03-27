Рынок сжиженного газа в Украину тенизирован на треть - А.Сиренко

По его словам, рынок сжиженного газа в Украину - еще молодой.

"Здесь можно сравнить данные Госкомстата с реальным рынком, то есть сколько у нас производства газа плюс импорт, и то, что дает Госкомстат. Эта организация (Госкомстат - ред.), она дает данные по розничным сетям и вот не хватает около 40%. Из этих 40% нельзя сказать, что весь объем - нелегальные продажи. Просто этот рынок молодой, и видимо, не все подают отчетность. Но я думаю, что где-то треть от всего рынка - точно в тени ", - сказал он.

Эксперт пояснил, что начать продажи сжиженного газа, особенно, если избегать официальных разрешительных процедур, можно быстро и недорого.

Оборудование для старта газового бизнеса, в частности, может стоить ориентировочно 10 тыс. Евро.

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"Чтобы поставить газовый модуль, нужно привести в порядок документацию, получить земельный участок от городских общин, и закупить оборудование. Если есть возможность за деньги нивелировать первый этап, то есть быстро или получить разрешения, не получать их вообще, то на втором этапе там все более дешевле, чем для бензиновых заправок. Торговля сжиженным газом не предусматривает каких-то больших конструкций, можно просто поставить бочку, колонку и подвести электричество и начать торговать. Все это стоит по оборудованию, если оно еще и не новое, то можно уложиться около 10 тыс евро. Если новое, то ценник может быть в три раза выше, но это на порядки меньше, чем начать работы с бензином или дизтопливом ", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам генерального директора компании WOG Сергея Корецкого, в Украине будет расти спрос на сжиженный газ. Более того, аналогичная тенденция наблюдается по всему миру .

Также напомним, в конце прошлого года в Украине было импортировано первую партию сожженного газа из Нидерландов .