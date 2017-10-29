Ринок контрафактного пального в Україні протягом року скоротився на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Україні упродовж 2016-2017 років обсяг контрафактного пального на ринку скоротився із 35 до 15%. Такі дані напередодні, під час Ради регіонального розвитку, озвучила голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає УНН.
На переконання політика, це стало можливим завдяки запровадженню електронного адміністрування акцизних накладних.
"З початку 2016 року для платників акцизного податку було запроваджено обов’язок складання електронної акцизної накладної, що забезпечила автоматичний облік руху пального. ... у результаті протягом 2016-2017 років за експертними оцінками обсяг контрафактного пального на ринку скоротився із 35 до 15%", - сказала Южаніна.
Нагадаємо, за оцінками експертів, не менше 20% палива в Україні - контрафакт, адже з кінця 2015 року боротьба з виробництвом і розповсюдженням нелегального палива в Україні фактично не ведеться.
За словами експерта Рябцева, не всі оператори ринку пального можуть довести якість своїх нафтопродуктів. Саме тому фахівці радять водіям заправлятися на брендових АЗС.
За даними ІСЕ, найгірший бензин А-95 продають в мережах КЛО, Народна і Ольвія-нафта. Якісне пальне марки А-95, за висновками експертів, продають на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО і ANP.