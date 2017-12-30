Рінго Старра з The Beatles посвятили у лицарі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Колишнього барабанщика гурту The Beatles, британського музиканта Рінго Старра удостоїли лицарського звання. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.
Так, Р.Старра титулували за заслуги в музиці та благодійній роботі. Він став лицарем на 20 років пізніше, ніж його напарник по The Beatles Пол Маккартні.
"Це круто! Для мене це велика честь і задоволення – бути визнаним за мою музику та мою благодійність. Я люблю і те, і те. Мир і любов", - заявив Р.Старр.
Разом зі Р.Старром титулу удостоїли зокрема співзасновника гурту Bee Gees Баррі Гібба, колишнього віце-прем'єр-міністра Ніка Клегга та автора War Horse Майкла Мурпурго.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що альбом легендарного Джона Леннона "Double Fantasy", підписаний музикантом для його вбивці Марка Чепмена за 5 годин до злочину, виставлений на продаж за 1,5 мільйона доларів.