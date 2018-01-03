Рік у фотографіях: в АП оприлюднили найяскравіші фото 2017 року

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21986 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 54481 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 68772 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 68400 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 98334 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73089 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83077 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95773 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88050 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188626 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.2м/с
88%
Популярнi новини

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 11717 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 5406 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

20:51 • 4916 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 5426 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 11284 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 68772 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188626 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342750 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277351 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 387134 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14674 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13436 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 68400 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21033 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26129 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Рік у фотографіях: в АП оприлюднили найяскравіші фото 2017 року

Київ • УНН

 • 17643 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Адміністрація Президента України Петра Порошенка поділилась фотознімками найяскравіших подій життя та роботи Глави держави та його оточення у минулому році. Відповідні знімки були оприлюднені на сайті АП, передає УНН.

Рік у фотографіях: в АП оприлюднили найяскравіші фото 2017 року

В АП опублікували знімки з подорожей Президента, його зустрічей зі світовими лідерами, а також українськими громадянами. Це, зокрема, зустріч головнокомандувача ЗСУ в харківському аеропорту зі звільненими українцями, які перебували у полоні на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

1. Зустріч з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і першою леді США Меланією Трамп перед урочистою церемонією відкриття “Ігор нескорених”, комплекс Air Canada Centre, Канада, м.Торонто, 24 вересня 2017 року.

2. Президент України разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель відвідали місце трагедії, яка сталася в центрі західного Берліна 19 грудня 2016 року та вшанували пам’ять загиблих під час теракту, Берлін, Німеччина, 30 січня 2017 року.

3. За декілька хвилин перед початком телефонної розмови Президента України Петра Порошенка з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, Київ, 4 лютого 2017 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент України Петро Порошенко привітав українців з Новим Роком

4. Під час зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, Київ, 20 лютого 2017 року.

5. Глава держави у Національному музеї історії України під час урочистих заході з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 — 1921 років, Київ, Україна, 17 березня 2017 року.

6. Участь у записі великоднього звернення Президента України у Києві, 11 квітня 2017 року.

7. Мистецький Арсенал. Київ, 21 квітня 2017 року.

8. Петро Порошенко на відкритті фотовиставки до Дня пам’яті та примирення, Київ, 8 травня 2017 року.

9. Урочиста церемонії підняття прапора Європейського Союзу з нагоди Дня Європи в Україні за участю Президента України, Київ, 14 травня 2017 року.

10. Президент України Петро Порошенко робить селфі з організаторами та ведучими загальноєвропейського музичного конкурсу “Євробачення 2017”, Київ, 14 травня 2017 року.

11. Оглядова екскурсія Валеттою — столицею Республіки Мальта разом з Прем’єр-міністром Джозефом Мускатом та його дружиною пані Мішель Мускат, 16 травня 2017 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко поділився кращими піснями 2017 року українською мовою

12. Зустріч віч-на-віч Президента України з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у резиденції Федерального уряду ФРН — Замку Месеберг, Ґранзее, Німеччина, 20 травня 2017 року.

13. Офіційна церемонія зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом, США, Вашингтон, 20 червня 2017 року.

14. Зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, США, Вашингтон, 20 червня 2017 року.

15. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, заступник глави АПУ Костянтин Єлісєєв та керівник департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції АПУ Ігор Жовква очікують на Президента України перед початком зустрічі з делегацією Національного демократичного інституту США на чолі з Головою Ради директорів цієї організації, колишнім Державним секретарем США Мадлен Олбрайт, Київ, 16 червня 2017 року.

16. Спільна прес-конференція Президента України Петра Порошенко з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО, Київ, 10 липня 2017 року.

17. Після перельоту на бойовому винищувачі Міг-29 40-ї бригади тактичної авіації на місці другого пілота з аеродрому бригади у місті Васильків до військового аеродрому у селі Гавришівка, Вінницької області, 5 серпня 2017 року.

18. Вручення президентом України бойових знамен частинам ЗСУ перед початком військового параду з нагоди Дня незалежності України у Києві, 24 серпня 2017 року.

19. На відкритті гала-концерту музично-освітнього табору Music Camp International. За умовами проекту, протягом п’яти днів — з 28 серпня по 2 вересня — 200 дітей віком 11-16 років займалися хоровим співом та вчилися грати на музичних інструментах. Житомир, 2 вересня 2017 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Разом з Президентом українців привітали Роговцева, Чийгоз та Будаєвський

20. Президент України Петро Порошенко бере участь в засіданні Ради Безпеки ООН, Нью-Йорк, США, 20 вересня 2017 рок.

21. Демонстративні тактичні навчання Збройних Сил України на одному з полігонів української армії на Житомирщині у День захисника України, Житомирська область, 14 жовтня 2017 року.

22. Відвідування 72-ї бригади в Авдіївці, Донецька обл, 22 жовтня 2017 року.

23. На виставці “Уявний путівник: Японія”, Київ, 9 листопада 2017 року.

24. Президент України Петро Порошенко після зустрічі проводжає Президента групи Світового банку Джима Йонг Кіма. Київ, 14 листопада 2017 року.

25. Президент України Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди Дня морської піхоти, Маріуполь, Донецька обл., 16 листопада 2017 року.

26. Селфі з Президентом після наради з медиками Львівщини, Львів, 6 грудня 2017 року.

27. Відвідання центру паломництва “Фатіма” у Португалії, 17 грудня 2017 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Безвіз та звільнення заручників: Клімкін розповів про рік особливих емоцій

28. Верховний Головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко в Харківському аеропорту йде на зустріч звільненим українцям, які перебували у полоні на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Харків, 27 грудня 2017 року.

29. Петро Порошенко відвідав піцерію Pizza Veterano під час презентації книги “Чотирнадцять друзів хунти”, Київ, 5 липня 2017 року.

30.Робоча поїздка до Одеської області. Президент привітав з одруженням молодят — військового Сергія Тімановського та волонтерку Ірину Стасюк. Пара зустрілася в зоні АТО: у липні 2015 року Сергій перебував на ротації в Донецькій області, де познайомився з Іриною, яка на той час була волонтеркою і активно допомагала його підрозділу, м.Одеса, 26 травня 2017 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаМультимедіа
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,481.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,641.41