Рік у фотографіях: в АП оприлюднили найяскравіші фото 2017 року

В АП опублікували знімки з подорожей Президента, його зустрічей зі світовими лідерами, а також українськими громадянами. Це, зокрема, зустріч головнокомандувача ЗСУ в харківському аеропорту зі звільненими українцями, які перебували у полоні на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

1. Зустріч з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і першою леді США Меланією Трамп перед урочистою церемонією відкриття “Ігор нескорених”, комплекс Air Canada Centre, Канада, м.Торонто, 24 вересня 2017 року.

2. Президент України разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель відвідали місце трагедії, яка сталася в центрі західного Берліна 19 грудня 2016 року та вшанували пам’ять загиблих під час теракту, Берлін, Німеччина, 30 січня 2017 року.

3. За декілька хвилин перед початком телефонної розмови Президента України Петра Порошенка з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, Київ, 4 лютого 2017 року.

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4. Під час зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, Київ, 20 лютого 2017 року.

5. Глава держави у Національному музеї історії України під час урочистих заході з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 — 1921 років, Київ, Україна, 17 березня 2017 року.

6. Участь у записі великоднього звернення Президента України у Києві, 11 квітня 2017 року.

7. Мистецький Арсенал. Київ, 21 квітня 2017 року.

8. Петро Порошенко на відкритті фотовиставки до Дня пам’яті та примирення, Київ, 8 травня 2017 року.

9. Урочиста церемонії підняття прапора Європейського Союзу з нагоди Дня Європи в Україні за участю Президента України, Київ, 14 травня 2017 року.

10. Президент України Петро Порошенко робить селфі з організаторами та ведучими загальноєвропейського музичного конкурсу “Євробачення 2017”, Київ, 14 травня 2017 року.

11. Оглядова екскурсія Валеттою — столицею Республіки Мальта разом з Прем’єр-міністром Джозефом Мускатом та його дружиною пані Мішель Мускат, 16 травня 2017 року.

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12. Зустріч віч-на-віч Президента України з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у резиденції Федерального уряду ФРН — Замку Месеберг, Ґранзее, Німеччина, 20 травня 2017 року.

13. Офіційна церемонія зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом, США, Вашингтон, 20 червня 2017 року.

14. Зустріч з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, США, Вашингтон, 20 червня 2017 року.

15. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, заступник глави АПУ Костянтин Єлісєєв та керівник департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції АПУ Ігор Жовква очікують на Президента України перед початком зустрічі з делегацією Національного демократичного інституту США на чолі з Головою Ради директорів цієї організації, колишнім Державним секретарем США Мадлен Олбрайт, Київ, 16 червня 2017 року.

16. Спільна прес-конференція Президента України Петра Порошенко з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО, Київ, 10 липня 2017 року.

17. Після перельоту на бойовому винищувачі Міг-29 40-ї бригади тактичної авіації на місці другого пілота з аеродрому бригади у місті Васильків до військового аеродрому у селі Гавришівка, Вінницької області, 5 серпня 2017 року.

18. Вручення президентом України бойових знамен частинам ЗСУ перед початком військового параду з нагоди Дня незалежності України у Києві, 24 серпня 2017 року.

19. На відкритті гала-концерту музично-освітнього табору Music Camp International. За умовами проекту, протягом п’яти днів — з 28 серпня по 2 вересня — 200 дітей віком 11-16 років займалися хоровим співом та вчилися грати на музичних інструментах. Житомир, 2 вересня 2017 року.

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20. Президент України Петро Порошенко бере участь в засіданні Ради Безпеки ООН, Нью-Йорк, США, 20 вересня 2017 рок.

21. Демонстративні тактичні навчання Збройних Сил України на одному з полігонів української армії на Житомирщині у День захисника України, Житомирська область, 14 жовтня 2017 року.

22. Відвідування 72-ї бригади в Авдіївці, Донецька обл, 22 жовтня 2017 року.

23. На виставці “Уявний путівник: Японія”, Київ, 9 листопада 2017 року.

24. Президент України Петро Порошенко після зустрічі проводжає Президента групи Світового банку Джима Йонг Кіма. Київ, 14 листопада 2017 року.

25. Президент України Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди Дня морської піхоти, Маріуполь, Донецька обл., 16 листопада 2017 року.

26. Селфі з Президентом після наради з медиками Львівщини, Львів, 6 грудня 2017 року.

27. Відвідання центру паломництва “Фатіма” у Португалії, 17 грудня 2017 року.

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28. Верховний Головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко в Харківському аеропорту йде на зустріч звільненим українцям, які перебували у полоні на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Харків, 27 грудня 2017 року.

29. Петро Порошенко відвідав піцерію Pizza Veterano під час презентації книги “Чотирнадцять друзів хунти”, Київ, 5 липня 2017 року.

30.Робоча поїздка до Одеської області. Президент привітав з одруженням молодят — військового Сергія Тімановського та волонтерку Ірину Стасюк. Пара зустрілася в зоні АТО: у липні 2015 року Сергій перебував на ротації в Донецькій області, де познайомився з Іриною, яка на той час була волонтеркою і активно допомагала його підрозділу, м.Одеса, 26 травня 2017 року.