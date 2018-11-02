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Рідлі Скотт планує зняти продовження фільму "Гладіатор"

Рідлі Скотт планує зняти продовження фільму "Гладіатор"

Київ • УНН

 • 13164 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Видатний британський режисер Рідлі Скотт має намір зняти продовження свого популярного фільму “Гладіатор” (Gladiator, 2000). Про це повідомляє УНН із посиланням на The Hollywood Reporter.

За даними журналу, робота над проектом вже почалася, проте поки знаходиться в ранній стадії. Виробництвом картини займеться голлівудська кіностудія Paramount. Сценарій для стрічки, як очікується, напише Пітер Крейг, який працював над текстами для двох частин екранізації “Голодних ігор” (The Hunger Games). 80-річний Скотт, який номінувався за постановку “Гладіатора” на премію “Оскар”, знову повернеться в режисерське крісло.

За даними порталу Deadline, актор Рассел Кроу, який зіграв головну роль в оригінальній картині, в сіквелі не задіяний. Його герой загинув у першій частині, і творці продовження повертати його з мертвих не мають наміру. Сиквел буде присвячений історії сина однієї із героїнь “Гладіатора”, який піде по стопах персонажа Кроу, інформує Deadline.

Сер Рідлі Скотт (30 листопада 1937 Саут-Шилдс) — культовий британський кінорежисер і продюсер. Творець багатьох прославлених історичних та фантастичних фільмів, таких як “Чужий”, “Гладіатор”, “Царство небесне”, “Той, що біжить по лезу”, “Гангстер”, “Сукупність брехні”, “Чорний яструб”, “Марсіанин”. Володар премії Каннського кінофестивалю за кращий дебют, володар і п’ятикратний номінант на премію BAFTA, чотириразовий номінант на премію “Оскар” і “Золотий глобус”.

“Гладіатор” — британсько-американський художній фільм, костюмована драма на історичну тему, що вийшла на екрани 1 травня 2000 року, заробивши у світовому прокаті більше 457 млн доларів США. Кінокартина номінувалася на 12 премій “Оскар”, отримавши у результаті п’ять із них, включаючи нагороди за кращий фільм року і кращу чоловічу роль (Кроу). Фильм входить у список “250 кращих фільмів за версією IMDb”.

Як раніше інформував УНН, режисер Гільєрмо дель Торо, який очолював журі 75-го Венеціанського кінофестивалю, не бачить небезпеки припинення існування кіно через розвиток мультимедійної платформи Netflix, що пропонує фільми та серіали в інтернеті. Про це володар Oscar заявив у суботу на підсумковій прес-конференції огляду в Венеції.

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