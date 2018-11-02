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Ридли Скотт планирует снять продолжение фильма "Гладиатор"

Ридли Скотт планирует снять продолжение фильма "Гладиатор"

Киев  •  УНН

 • 13163 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Выдающийся британский режиссер Ридли Скотт намерен снять продолжение своего популярного фильма “Гладиатор” (Gladiator, 2000). Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По данным журнала, работа над проектом пока находится в ранней стадии. Производством картины хочет заняться голливудская киностудия Paramount. Сценарий напишет Питер Крэйг, работавший над двумя частями “Голодных игр”. (The Hunger Games). 80-летний Скотт, который номинировался за постановку “Гладиатора” на премию “Оскар”, снова вернется в режиссерское кресло.

По данным портала Deadline, актер Рассел Кроу, сыгравший главную роль в оригинальной картине, в сиквеле не задействован. Его герой погиб в первой части, и создатели возвращать его из мертвых не намерены. Сиквел будет посвящен истории сына одной из героинь “Гладиатора”, который пойдет по стопам персонажа Кроу, информирует Deadline.

Сэр Ридли Скотт (30 ноября 1937 Саут-Шилдс) — культовый британский кинорежиссер и продюсер. Создатель многих прославленных исторических и фантастических фильмов, таких как “Чужой”, “Гладиатор”, “Царство небесное”, “Бегущий по лезвию”, “Гангстер”, “Совокупность лжи”, “Черный ястреб”, “Марсианин”. Обладатель премии Каннского кинофестиваля за лучший дебют, обладатель и пятикратный номинант на премию BAFTA, четырехкратный номинант на премию “Оскар” и “Золотой глобус”.

“Гладиатор” — британско-американский художественный фильм, костюмированная драма на историческую тему, вышедшая на экраны 1 мая 2000 года, заработав в мировом прокате более 457 млн ​​долларов США. Кинокартина номинировалась на 12 премий “Оскар”, получив в результате пять из них, включая награды за лучший фильм года и лучшую мужскую роль (Кроу). Фильм входит в список “250 лучших фильмов по версии IMDb”.

Как ранее информировал УНН, Режиссер Гильермо дель Торо, который возглавлял жюри 75-го Венецианского кинофестиваля, не видит опасности прекращения существования кино через развитие мультимедийной платформы Netflix, предлагает фильмы и сериалы в интернете. Об этом обладатель Oscar заявил на итоговой пресс-конференции осмотра в Венеции.

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